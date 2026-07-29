«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе обыграл «Астон Виллу»

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.