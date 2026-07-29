«Реал Сосьедад» с Захаряном в составе обыграл «Астон Виллу»

В товарищеском предсезонном матче «Реал Сосьедад» в Англии одержал победу над «Астон Виллой» (4:2).
На 14-й минуте Джордж Хеммингс вывел хозяев поля вперед, а на 22-й Карлос Солер счет сравнял.
После перерыва в игру вошел российский полузащитник Арсен Захарян. На 54-й минуте у испанской команды отличился Орри Оускарссон и почти сразу же Брайан Маджо сделал счет 2:2.
На 66-й минуте забил Горка Каррера, а окончательный результат на табло установил Иньяки Руперес на 88-й минуте.
В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.