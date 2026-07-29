Инсайдер: «Бавария» хочет продлить контракт с Кейном

Действующее соглашение 33-летнего форварда рассчитано до конца июня 2027 года. Мюнхенский клуб готов предложить англичанину новый контракт, чтобы сохранить одного из лидеров команды.
Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и сделал три результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.
До перехода в «Баварию» Кейн с 2011 года защищал цвета «Тоттенхэма». За лондонский клуб он провел 435 матчей и забил 280 голов.
Капитан сборной Англии на чемпионате мира 2026 года принял участие в семи матчах, отметился шестью голами и помог национальной команде завоевать бронзовые медали. В матче за третье место англичане победили Францию со счетом 6:4.