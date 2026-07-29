Инсайдер: «Бавария» хочет продлить контракт с Кейном

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард провел за клуб 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и сделал три результативные передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны.