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В Азии раскритиковали ФИФА за создание структуры без обсуждения

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступила с критикой в адрес ФИФА после объявления о создании новой коммерческой структуры без предварительных консультаций.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В АФК отметили, что не принимали участия в обсуждении инициативы и узнали о ней из сообщений СМИ. В конфедерации выразили разочарование тем, что столь важный проект был представлен публично без предварительного диалога с заинтересованными сторонами.

«АФК твердо убеждена, что все заинтересованные стороны должны получить достаточный объем информации и необходимое время для всесторонней оценки предложения, включая его управленческие, юридические, коммерческие и стратегические аспекты. Только такой подход позволит принять решение, отвечающее интересам мирового футбольного сообщества и укрепляющее доверие к системе управления ФИФА», — говорится в заявлении.

В конфедерации подчеркнули, что поддерживают развитие футбола и открыты для новых инициатив, однако считают необходимыми прозрачность и полноценное обсуждение проектов подобного масштаба.

Ранее стало известно, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), объединив в ней коммерческую деятельность и организацию турниров. Стоимость новой структуры оценивается в 20 миллиардов долларов, при этом около 25% акций предполагается продать внешним инвесторам за 4,2 миллиарда долларов. По данным СМИ, главным инвестором может стать компания Thrive Eternal, которую возглавляет Джош Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Ранее планы ФИФА уже подверглись критике со стороны УЕФА, где заявили, что международная федерация не вправе распоряжаться футболом как собственностью. В КОНКАКАФ также сообщили, что узнали об инициативе лишь из публикаций в прессе и выразили обеспокоенность отсутствием прозрачной процедуры обсуждения.

Кроме того, Sky News сообщал, что национальные ассоциации, входящие в УЕФА, намерены провести экстренное совещание, на котором может быть рассмотрен вопрос о бойкоте чемпионата мира в связи с несогласием с инициативой ФИФА.