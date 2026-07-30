Мюллер побил рекорд конкурса по точным ударам на Матче звезд MLS

Во время соревнования 36-летний футболист набрал 79 очков из 84 возможных, превзойдя прежнее достижение в 72 балла, установленное Эвандером в 2025 году. Позже бразилец повторил результат Мюллера, однако немец стал победителем конкурса благодаря тому, что первым установил рекорд.