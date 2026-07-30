Мюллер побил рекорд конкурса по точным ударам на Матче звезд MLS

Немецкий полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер установил новый рекорд конкурса на точность ударов в рамках Матча звезд MLS.
Во время соревнования 36-летний футболист набрал 79 очков из 84 возможных, превзойдя прежнее достижение в 72 балла, установленное Эвандером в 2025 году. Позже бразилец повторил результат Мюллера, однако немец стал победителем конкурса благодаря тому, что первым установил рекорд.
В текущем сезоне Мюллер провел за «Ванкувер» 13 игр, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.
Конкурс на точность ударов входит в программу Skills Challenge перед Матчем звезд MLS. За 60 секунд участники должны поразить как можно больше неподвижных и движущихся мишеней, расположенных в воротах.