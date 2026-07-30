20 юных футболистов из Эфиопии пропали после турнира в Швеции

Юношеская футбольная команда из Эфиопии, состоящая из игроков в возрасте от 14 до 17 лет, пропала после участия в турнире в Швеции. Об этом сообщает Göteborgs-Posten.
По информации источника, в последний день соревнований администратор школы, где проживали футболисты, обнаружил, что команды нет на месте. Спустя некоторое время организаторы турнира обратились в полицию.
В ходе проверки правоохранители установили, что ни один из пропавших игроков не вернулся в Эфиопию.
При этом полиция не связывает исчезновение команды с преступлением. Версию о массовом похищении правоохранительные органы также исключили.