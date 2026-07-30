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20 юных футболистов из Эфиопии пропали после турнира в Швеции

Команды нет на месте с последнего дня соревнований.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Юношеская футбольная команда из Эфиопии, состоящая из игроков в возрасте от 14 до 17 лет, пропала после участия в турнире в Швеции. Об этом сообщает Göteborgs-Posten.

По информации источника, в последний день соревнований администратор школы, где проживали футболисты, обнаружил, что команды нет на месте. Спустя некоторое время организаторы турнира обратились в полицию.

В ходе проверки правоохранители установили, что ни один из пропавших игроков не вернулся в Эфиопию.

При этом полиция не связывает исчезновение команды с преступлением. Версию о массовом похищении правоохранительные органы также исключили.