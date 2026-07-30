Хау решил уйти из «Ньюкасла». Он возглавлял команду с 2021 года

По информации источника, 48-летний специалист уведомил руководство «сорок» о решении взять перерыв в тренерской работе и покинуть свой пост. Фаворитом на его место является 38-летний немец Маттиас Яйссле, с июля 2023 года возглавляющий саудовский «Аль-Ахли».