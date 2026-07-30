Хау решил уйти из «Ньюкасла». Он возглавлял команду с 2021 года

По информации источника, 48-летний специалист уведомил руководство «сорок» о решении взять перерыв в тренерской работе и покинуть свой пост. Фаворитом на его место является 38-летний немец Маттиас Яйссле, с июля 2023 года возглавляющий саудовский «Аль-Ахли».
Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда провела 231 матч, одержала 116 побед при 43 ничьих и 72 поражениях.
В 2025 году «Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги. Наилучшим достижением «сорок» в АПЛ при Хау стало четвертое место в сезоне-2022/23. В прошлом сезоне команда финишировала на 12-й строчке.
До прихода в «Ньюкасл» Хау тренировал «Борнмут» (2009−2011, 2012−2020) и «Бернли» (2011−2012).
«Ньюкасл» откроет новый сезон 23 августа домашним матчем против «Ливерпуля». В рамках подготовки к сезону команда проведет товарищеские матчи с «Валенсией» (8 августа), «Эвертоном» (12 августа), «Байером» (15 августа) и «Страсбуром» (16 августа).