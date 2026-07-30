18-летний защитник «Лацио» Кальвани перешел в «Милан»

Ранее итальянские СМИ сообщали, что вместе с переходом бывшего защитника «Лацио» Марио Хилы в состав «россонери» может перебраться и Кальвани. По информации источников, сумма трансфера юного левого защитника составила около 2−3 миллионов евро. В минувшем сезоне Кальвани провел 28 матчей в чемпионате молодежных команд Примавера и отметился тремя результативными передачами.