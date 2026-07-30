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18-летний защитник «Лацио» Кальвани перешел в «Милан»

Левый защитник «Лацио» Лоренцо Кальвани стал игроком «Милана». Об этом сообщила пресс-служба россонери.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: "Милан"

Ранее итальянские СМИ сообщали, что вместе с переходом бывшего защитника «Лацио» Марио Хилы в состав «россонери» может перебраться и Кальвани. По информации источников, сумма трансфера юного левого защитника составила около 2−3 миллионов евро. В минувшем сезоне Кальвани провел 28 матчей в чемпионате молодежных команд Примавера и отметился тремя результативными передачами.

— Мы рады объявить о подписании Лоренцо Кальвани, который станет частью проекта «Милан Футуро», — говорится в заявлении на официальном сайте «Милана».

Лоренцо Кальвани стал очередным молодым игроком, в которого клуб инвестирует с прицелом на будущее. Накануне «Милан» также подтвердил переход еще одного перспективного защитника левого фланга — Санкуна Диавары из французского «Труа».