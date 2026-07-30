«Реал» продаст своего воспитанника в «Фулхэм» за 70 млн евро

По информации источника, клубы договорились о переходе 22-летнего испанца за 70 млн евро. При этом «сливочные» сохранят за собой опцию обратного выкупа игрока.
Ранее сообщалось, что «Реал» не был готов расставаться с Гарсией и предлагал английскому клубу приобрести половину прав на своего воспитанника за 30 млн евро.
Гарсия выступает за первую команду «Реала» с ноября 2023 года. Он провел за «сливочных» 51 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.
На клубном ЧМ-2025 Гарсия забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром турнира, разделив это звание с тремя другими футболистами.
По информации Marca, главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа лично настаивал на подписании Гарсии и хочет сделать его ключевым игроком команды. Ранее они вместе работали в системе «Реала».
«Фулхэм» откроет новый сезон АПЛ 24 августа домашним матчем против «Челси». В рамках подготовки к сезону команда Альваро Арбелоа проведет товарищеские матчи с «Фаренсе» (1 августа), «Кристал Пэлас» (7 августа) и «Штутгартом» (15 августа).