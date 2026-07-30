«Реал» не хочет отпускать Мастантуоно в «Ривер Плейт»

По информации источника, руководство «сливочных» рассчитывает, что 18-летний футболист продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов, а не вернется в аргентинский клуб.
Наиболее предметный интерес к игроку проявляют представители итальянской Серии А. В числе претендентов на Мастантуоно называются «Фиорентина» и «Рома». Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить аргентинца в аренду без права последующего выкупа.
Мастантуоно стал игроком мадридского клуба летом 2025 года. За это время он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Франко Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейта». За основную команду он дебютировал в январе 2024 года. В составе аргентинского клуба футболист провел 64 матча во всех турнирах. На счету Мастантуоно 10 голов и семь результативных передач.