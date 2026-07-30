«Интер» подписал шестикратного чемпиона Англии Стоунза

Миланский «Интер» официально сообщил о переходе центрального защитника Джона Стоунза. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Англичанин присоединился к итальянскому клубу в статусе свободного агента.
Этим летом Стоунз покинул «Манчестер Сити», за который выступал с 2016 года. За это время защитник провел 295 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач.
За десять лет он выиграл с «горожанами» 19 турниров: шесть раз — чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, три раза — Кубок Англии, два раза -Суперкубок страны, а также по Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Также на счету Стоунза 94 матча за сборную Англии, в которых он забил три мяча. На ЧМ-2026 он провел пять из восьми игр команды.
1 августа «Интер» проведет товарищеский матч против «Манчестер Сити» в Гонконге. Новый сезон в Серии А «нерадзури» откроют 22 августа домашним матчем против «Монцы».