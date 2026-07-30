«Интер» подписал шестикратного чемпиона Англии Стоунза

За десять лет он выиграл с «горожанами» 19 турниров: шесть раз — чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, три раза — Кубок Англии, два раза -Суперкубок страны, а также по Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.