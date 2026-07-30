Хенесс о возможном уходе Олисе в «Реал»: Я смеялся до упаду!

«Здесь нечего опасаться! Я смеялся до упаду. Я посмотрел, сколько ему осталось по контракту — еще три года. Для меня это вообще не проблема. Сейчас мы не стали бы говорить даже с императором Китая», — приводит слова Хенесса Bild.