Хенесс о возможном уходе Олисе в «Реал»: Я смеялся до упаду!

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал слухи о возможном переходе Майкла Олисе в мадридский «Реал», заявив, что не воспринимает их всерьез.
Ранее появилась информация, что французским вингером интересуются «Реал» и «ПСЖ». Действующее соглашение Олисе с мюнхенским клубом рассчитано до 2029 года.
«Здесь нечего опасаться! Я смеялся до упаду. Я посмотрел, сколько ему осталось по контракту — еще три года. Для меня это вообще не проблема. Сейчас мы не стали бы говорить даже с императором Китая», — приводит слова Хенесса Bild.
У французского вингера 16 голов и 27 передач во всех турнирах этого сезона. Рыночная стоимость Майкла Олисе оценивается порталом Transfermarkt в 170 млн евро.