«Ман Сити» представил гостевую форму, посвященную рабочей пчеле

Дизайн отдает дань уважения трудовому и промышленному наследию Манчестера. Рабочая пчела считается символом трудолюбия, единства, стойкости и гордости горожан.
«Рабочая пчела — один из самых узнаваемых символов Манчестера. Она отражает ценности, которые формировали наш город на протяжении многих поколений: трудолюбие, стойкость, сплоченность и гордость. Мы тесно сотрудничали с “Манчестер Сити” и Puma, чтобы использование этого символа на новой выездной форме было аутентичным и уважительным», — заявила член городского совета Манчестера Шазия Батт.
В новой форме футболисты «Манчестер Сити» впервые сыграют уже 1 августа в товарищеском матче против миланского «Интера» в Гонконге.