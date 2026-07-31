«Ман Сити» представил гостевую форму, посвященную рабочей пчеле

«Рабочая пчела — один из самых узнаваемых символов Манчестера. Она отражает ценности, которые формировали наш город на протяжении многих поколений: трудолюбие, стойкость, сплоченность и гордость. Мы тесно сотрудничали с “Манчестер Сити” и Puma, чтобы использование этого символа на новой выездной форме было аутентичным и уважительным», — заявила член городского совета Манчестера Шазия Батт.