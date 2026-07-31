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«Ман Сити» представил гостевую форму, посвященную рабочей пчеле

Экипировка выполнена в черном цвете с ярко-желтыми вставками и посвящена одному из главных символов города — рабочей пчеле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Сити"

Дизайн отдает дань уважения трудовому и промышленному наследию Манчестера. Рабочая пчела считается символом трудолюбия, единства, стойкости и гордости горожан.

«Рабочая пчела — один из самых узнаваемых символов Манчестера. Она отражает ценности, которые формировали наш город на протяжении многих поколений: трудолюбие, стойкость, сплоченность и гордость. Мы тесно сотрудничали с “Манчестер Сити” и Puma, чтобы использование этого символа на новой выездной форме было аутентичным и уважительным», — заявила член городского совета Манчестера Шазия Батт.

Источник: ФК "Манчестер Сити"

В новой форме футболисты «Манчестер Сити» впервые сыграют уже 1 августа в товарищеском матче против миланского «Интера» в Гонконге.