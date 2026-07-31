«Реал» выдвинул ультиматум Винисиусу в переговорах по контракту

По информации источника, 26-летнему бразильцу дали понять, что текущее предложение по продлению контракта является окончательным. Если Винисиус откажется его принять, то мадридский клуб готов рассмотреть возможность его продажи. Отмечается, что предметный интерес игроку проявляет лондонский «Арсенал».
Винисиус перешел в «Реал» летом 2018 года из «Фламенго» за 45 млн евро. За восемь лет он провел за мадридский клуб 375 матчей во всех турнирах, в которых забил 128 голов и отдал 100 голевых передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что Винисиус хочет зарабатывать по новому контракту с «Реалом» 20 млн евро в год после уплаты налогов. Сейчас он получает около 15 млн евро в год.
«Реал» откроет новый сезон 22 августа выездным матчем против «Эспаньола». В рамках предсезонной подготовки мадридцы проведут товарищеские матчи против «Фиорентины» (1 августа), «Ференцвароша» (8 августа), «Депортиво» (12 августа) и «Шальке» (16 августа).