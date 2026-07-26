Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
9.25
П2
1.10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
1
:
Краснодар
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

«Арсенал» готов предложить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба

По данным The Telegraph, бразилец получает в «Реале» 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Руководство английского «Арсенала» готово предложить бразильскому нападающему Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба для осуществления трансфера. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации источника, на данный момент игрок зарабатывает 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю, и лондонский клуб готов улучшить эти условия. Рекордную зарплату в истории «Арсенала» получает английский форвард Букайо Сака, который продлил контракт в феврале. Согласно данным источника, недельная заработная плата игрока составляет 365 тыс. фунтов стерлингов.

Винисиусу 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2018 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. В составе команды бразилец отметился 128 забитыми мячами и 100 голевыми передачи в 375 матчах различных турниров. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по разу — кубок страны и Межконтинентальный кубок. До перехода в «Реал» он играл за бразильский «Фламенго», воспитанником которого является.

За сборную Бразилии на счету Винисиуса 13 голов и 10 результативных передач в 54 играх. С национальной командой он дошел до финала Кубка Америки в 2021 году.

В прошлом сезоне «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии.