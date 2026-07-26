«Арсенал» готов предложить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Руководство английского «Арсенала» готово предложить бразильскому нападающему Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба для осуществления трансфера. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По информации источника, на данный момент игрок зарабатывает 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю, и лондонский клуб готов улучшить эти условия. Рекордную зарплату в истории «Арсенала» получает английский форвард Букайо Сака, который продлил контракт в феврале. Согласно данным источника, недельная заработная плата игрока составляет 365 тыс. фунтов стерлингов.
Винисиусу 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2018 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. В составе команды бразилец отметился 128 забитыми мячами и 100 голевыми передачи в 375 матчах различных турниров. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по разу — кубок страны и Межконтинентальный кубок. До перехода в «Реал» он играл за бразильский «Фламенго», воспитанником которого является.
За сборную Бразилии на счету Винисиуса 13 голов и 10 результативных передач в 54 играх. С национальной командой он дошел до финала Кубка Америки в 2021 году.
В прошлом сезоне «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии.