«Челси» избежал снятия очков за незаконные сделки при Абрамовиче

История владения Абрамовича завершилась в мае 2022 года после того, как британские власти включили предпринимателя в санкционные списки и отстранили от управления активом. За два десятилетия под его руководством «Челси» превратился в гранда мирового футбола, собрав коллекцию из 21 трофея, включая две победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Англии. Теперь же клуб под новым руководством вынужден строить стратегию на годы вперед без возможности оперативно усиливать состав, что станет серьезным вызовом для менеджмента и главного тренера команды.