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«Челси» избежал снятия очков за незаконные сделки при Абрамовиче

Футбольная ассоциация Англии (FA) завершила многолетнее расследование в отношении лондонского «Челси».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе расследования были выявлены 74 эпизода нарушений правил работы с агентами и посредниками, допущенных в период владения клубом российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Итоговое решение, опубликованное пресс-службой организации, оказалось компромиссным: денежное взыскание сохранено, а вот самое суровое спортивное наказание — снятие очков в премьер-лиге — было отменено после апелляции.

Скандал вокруг сделок «Челси» вскрылся в 2022 году, когда новое руководство во главе с американским консорциумом Тодда Боэли, завершившее покупку клуба за 4,25 миллиарда фунтов, добровольно передало регулятору данные о возможных финансовых махинациях прошлой эпохи. Именно это самообнаружение, как отмечается в заявлении FA, стало отправной точкой для разбирательства, которое также продолжается в отношении отдельных лиц, причастных к нарушениям.

Изначально дисциплинарный комитет предложил «синим» беспрецедентный штрафной пакет — 10 миллионов фунтов стерлингов и минус шесть очков в турнирной таблице. Однако юридический отдел клуба оспорил спортивную санкцию, и независимый апелляционный совет встал на сторону лондонцев, признав условное снятие баллов нецелесообразным.

Вместо потери очков «Челси» получил реальный трансферный бан. Клубу запрещено регистрировать новых футболистов на протяжении двух ближайших окон — вплоть до 30 июня 2027 года. Примечательно, что денежный штраф размером в 10 миллионов фунтов руководство «аристократов» обжаловать не стало, и вся сумма будет направлена на поддержку массового любительского футбола в Англии.

История владения Абрамовича завершилась в мае 2022 года после того, как британские власти включили предпринимателя в санкционные списки и отстранили от управления активом. За два десятилетия под его руководством «Челси» превратился в гранда мирового футбола, собрав коллекцию из 21 трофея, включая две победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Англии. Теперь же клуб под новым руководством вынужден строить стратегию на годы вперед без возможности оперативно усиливать состав, что станет серьезным вызовом для менеджмента и главного тренера команды.