Новичок «Тоттенхэма» Тонали: Предпочел бы вернуться в Италию

25-летний полузащитник Сандро Тонали этим летом в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла». По информации СМИ, сумма сделки с учетом бонусов составила 100 миллионов фунтов, что стало новым трансферным рекордом в истории «шпор». В интервью BBC Тонали признался, что до выбора нового клуба вел переговоры с двумя командами. Однако уже после первой беседы с представителями «Тоттенхэма» понял, где продолжит карьеру.