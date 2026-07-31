Новичок «Тоттенхэма» Тонали: Предпочел бы вернуться в Италию

25-летний полузащитник Сандро Тонали этим летом в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла». По информации СМИ, сумма сделки с учетом бонусов составила 100 миллионов фунтов, что стало новым трансферным рекордом в истории «шпор». В интервью BBC Тонали признался, что до выбора нового клуба вел переговоры с двумя командами. Однако уже после первой беседы с представителями «Тоттенхэма» понял, где продолжит карьеру.
«Когда ты разговариваешь с клубом, первое впечатление очень важно, и у меня оно было очень позитивным. Когда спустя десять минут общения ты счастлив, значит, все идеально».
Итальянец также сообщил, что изначально он вместе с семьей планировал вернуться на родину, однако осуществить этот вариант не удалось по финансовым причинам.
«Мы решили вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли платить мне зарплату, но не могли позволить себе трансфер. Поэтому Англия стала нашим решением, а лучшим вариантом в Англии оказался “Тоттенхэм”. Уже через 10−15 минут я понял, что это будет моя следующая команда», — добавил Тонали.
В минувшем сезоне Тонали провел 35 матчей в Английской Премьер-лиге в составе «Ньюкасла» и отметился двумя голевыми передачами. За английский клуб итальянский полузащитник выступал с 2023 года.