Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
01.08
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.36
П2
2.53
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2

Новичок «Тоттенхэма» Тонали: Предпочел бы вернуться в Италию

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали рассказал, почему решил перейти из «Ньюкасла» в «Тоттенхэм».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

25-летний полузащитник Сандро Тонали этим летом в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла». По информации СМИ, сумма сделки с учетом бонусов составила 100 миллионов фунтов, что стало новым трансферным рекордом в истории «шпор». В интервью BBC Тонали признался, что до выбора нового клуба вел переговоры с двумя командами. Однако уже после первой беседы с представителями «Тоттенхэма» понял, где продолжит карьеру.

«Когда ты разговариваешь с клубом, первое впечатление очень важно, и у меня оно было очень позитивным. Когда спустя десять минут общения ты счастлив, значит, все идеально».

Итальянец также сообщил, что изначально он вместе с семьей планировал вернуться на родину, однако осуществить этот вариант не удалось по финансовым причинам.

«Мы решили вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли платить мне зарплату, но не могли позволить себе трансфер. Поэтому Англия стала нашим решением, а лучшим вариантом в Англии оказался “Тоттенхэм”. Уже через 10−15 минут я понял, что это будет моя следующая команда», — добавил Тонали.

В минувшем сезоне Тонали провел 35 матчей в Английской Премьер-лиге в составе «Ньюкасла» и отметился двумя голевыми передачами. За английский клуб итальянский полузащитник выступал с 2023 года.