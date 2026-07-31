Футболисту «Челси» Мудрику смягчили наказание за допинг

В декабре 2024 года допинг-проба Мудрика дала положительный результат на мельдоний, после чего он перестал выходить на поле. В мае 2025 года FA предъявила игроку официальное обвинение, а в январе 2026-го дисквалифицировала его на четыре года. Позже футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).