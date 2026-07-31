Футболисту «Челси» Мудрику смягчили наказание за допинг

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик досрочно завершил отбывание дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Решение было принято после урегулирования дела по соглашению между FA, футболистом и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
30 июля 2026 года стороны достигли соглашения, в рамках которого Мудрик признал нарушение антидопинговых правил и согласился считать наказанием уже отбытый срок дисквалификации.
«Челси» приобрел Мудрика в январе 2023 года за 70 млн евро, подписав с ним контракт на восемь с половиной лет. За три сезона украинский футболист провел 73 матча, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
В декабре 2024 года допинг-проба Мудрика дала положительный результат на мельдоний, после чего он перестал выходить на поле. В мае 2025 года FA предъявила игроку официальное обвинение, а в январе 2026-го дисквалифицировала его на четыре года. Позже футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В FA отметили, что после этого WADA внесло изменения в технический регламент. Согласно новым правилам, концентрация мельдония, обнаруженная в пробе Мудрика, сейчас не считалась бы нарушением антидопинговых правил. Хотя изменения не имеют обратной силы, это обстоятельство вместе с другими факторами стало основанием для урегулирования апелляционного разбирательства.
«В связи с этим развитием событий и другими обстоятельствами дела FA и Мудрик с согласия WADA урегулировали апелляционное разбирательство. <…> В рамках соглашения Мудрик признал, что совершил указанные нарушения антидопинговых правил, и согласился на период дисквалификации, равный сроку, отбытому на момент заключения соглашения», — говорится в заявлении FA.