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«Челси» прокомментировал штраф и трансферный бан от FA

31 июля стало известно, что лондонский клуб получил запрет на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Челси» выступил с официальным заявлением после завершения разбирательства Футбольной ассоциации Англии (FA), связанного с нарушением регламента организации.

31 июля стало известно, что лондонский клуб получил запрет на регистрацию новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон, а также был оштрафован на 10 млн фунтов стерлингов.

«Челси» рад подтвердить, что судебные органы FA приняли окончательное решение в отношении прошлых регуляторных вопросов, о которых клуб сам сообщил.

В 2022 году клуб сообщил всем соответствующим регулирующим органам о возможных нарушениях правил в прошлом. После этого отчета он начал работать открыто и прозрачно со всеми регулирующими органами, в том числе добровольно и активно открывая доступ к тысячам документов.

Как было объявлено ранее, мировые соглашения были заключены с УЕФА и Премьер-лигой по тем же регуляторным вопросам и темам, о которых сообщалось ранее. Рады подтвердить, что теперь, когда процесс FA завершился, это означает завершение всех разбирательств против клуба.

Мы благодарны УЕФА, Премьер-лиге и FA за их взаимодействие с клубом на протяжении всех этих процессов«, — говорится в заявлении “Челси”.