«Челси» прокомментировал штраф и трансферный бан от FA

Как было объявлено ранее, мировые соглашения были заключены с УЕФА и Премьер-лигой по тем же регуляторным вопросам и темам, о которых сообщалось ранее. Рады подтвердить, что теперь, когда процесс FA завершился, это означает завершение всех разбирательств против клуба.