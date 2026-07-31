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Мудрик впервые прокомментировал отмену дисквалификации

Украинскому футболисту смягчили срок дисквалификации из-за допинга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал снятие обвинений в нарушении антидопинговых правил и заявил, что готов вернуться к выступлениям.

"После долгой борьбы четырехлетний запрет, наложенный на меня, был отменен, и я могу немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен, что этот процесс завершился, что мне разрешили вернуться в футбол, и что теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый сложный период в моей карьере.

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Моя приверженность честной игре и профессиональному и честному представлению своего клуба и страны всегда была для меня важна. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим товарищам по команде и болельщикам «Челси», которые были со мной все это время", — написал Мудрик в соцсетях.

В декабре 2024 года стало известно, что допинг-проба украинского футболиста дала положительный результат на мельдоний. Позже Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила игроку обвинение в нарушении антидопинговых правил, однако впоследствии стороны при согласии Всемирного антидопингового агентства (WADA) урегулировали дело, и дисквалификация была снята.