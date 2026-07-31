Мудрик впервые прокомментировал отмену дисквалификации

Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Моя приверженность честной игре и профессиональному и честному представлению своего клуба и страны всегда была для меня важна. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в «Челси», моим товарищам по команде и болельщикам «Челси», которые были со мной все это время", — написал Мудрик в соцсетях.