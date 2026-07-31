Палмер высоко оценил работу Хаби Алонсо в «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от работы с Хаби Алонсо, который 1 июля возглавил лондонский клуб.
«Хаби Алонсо стал глотком свежего воздуха для нас как для футболистов. Мы очень довольны. Нам нравятся его идеи», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо.
Контракт Алонсо с лондонским клубом рассчитан до 2030 года. Ранее 44-летний наставник работал в мадридском «Реале», из которого был уволен в январе. В недавнем товарищеском матче «Челси» обыграл австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4).
Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.