Палмер высоко оценил работу Хаби Алонсо в «Челси»

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.