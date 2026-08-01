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Соперник Инфантино заявил об отсутствии интереса к его должности

Оппонент Инфантино заявил, что не хочет возглавить ФИФА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не намерен претендовать на пост главы ФИФА. Об этом L'Equipe сообщил представитель катарского функционера.

«У господина Аль-Хелаифи нет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этой должности в ФИФА или ко всей этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит оказывать, осмотрительно и конструктивно, поддержку всем институтам мирового и европейского футбола», — заявил представитель Аль-Хелаифи.

Накануне издание Politico сообщило, что европейские футбольные чиновники обсуждают возможность выдвижения президента «ПСЖ» на пост главы ФИФА.

Ранее на этой неделе стало известно о планах ФИФА продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. Организация намерена создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью 20 млрд долларов и продать 25% ее акций внешним инвесторам за 4,2 млрд долларов.

Эта инициатива вызвала резкую критику. УЕФА и все 55 входящих в него национальных ассоциаций заявили о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация не откажется от своих планов.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и ранее заявил о намерении переизбраться на новый срок на выборах, которые пройдут в марте следующего года.

Аль-Хелаифи занимает пост президента «ПСЖ» с 2011 года. Он также возглавляет Qatar Sports Investments — катарский государственный фонд, владеющий клубом, а с 2021 года является председателем Ассоциации европейских клубов (ECA).