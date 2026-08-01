Соперник Инфантино заявил об отсутствии интереса к его должности

«У господина Аль-Хелаифи нет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этой должности в ФИФА или ко всей этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит оказывать, осмотрительно и конструктивно, поддержку всем институтам мирового и европейского футбола», — заявил представитель Аль-Хелаифи.