Гол Головина не помог «Монако» победить «Серкль Брюгге»

«Монако» сыграл вничью с бельгийским «Серкль Брюгге» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:2 и состояла из четырех таймов по 30 минут.
Счет на 16-й минуте открыл форвард бельгийского клуба Стив Нгура. На 39-й минуте преимущество «Серкль Брюгге» удвоил Вали Конате. Еще до перерыва Александр Головин сократил отставание «Монако», отличившись на 43-й минуте. Окончательный счет на 90-й минуте установил Парис Бруннер.
По итогам прошлого сезона «Монако» занял седьмое место в чемпионате Франции, набрав 54 очка. «Серкль Брюгге» завершил регулярный чемпионат Бельгии на 14-й строчке с 31 очком, а затем стал вторым в группе C.