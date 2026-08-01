Де Лаурентис назвал главную цель «Наполи» при Аллегри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что главной целью клуба остается победа в Лиге чемпионов. Его слова приводит Alfredo Pedullà.
«За 22 года в футболе я всегда правильно предугадывал, что произойдет. Для полной картины не хватает только победы в Лиге чемпионов. Посмотрим, сможет ли Массимилиано Аллегри принести нам этот трофей», — сказал Де Лаурентис.
Президент отметил, что клуб всегда должен стремиться к максимальным задачам, особенно с учетом того, что «Наполи» на протяжении 16 сезонов подряд выступает в еврокубках.
Летом 2026 года команду возглавил Массимилиано Аллегри, ранее дважды выводивший свои команды в финал Лиги чемпионов.