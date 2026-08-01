Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.50
П2
19.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.55
П2
13.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.71
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.23
П2
3.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Флик рассчитывает, что Торрес останется в «Барселоне»

Главный тренер каталонского клуба выразил надежду, что нападающий продолжит выступать за команду в новом сезоне.

Источник: Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Феррана Торреса. Его слова приводит Sport.es.

«Мы ожидаем и надеемся, что Ферран Торрес продолжит выступать за нас в новом сезоне», — сказал Флик.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к испанскому форварду проявляют «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Торрес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года.