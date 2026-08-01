Флик рассчитывает, что Торрес останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Феррана Торреса. Его слова приводит Sport.es.
«Мы ожидаем и надеемся, что Ферран Торрес продолжит выступать за нас в новом сезоне», — сказал Флик.
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к испанскому форварду проявляют «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».
В прошлом сезоне Торрес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года.