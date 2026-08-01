Тренер «Интер Майами» не гарантировал участие Месси в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не стал подтверждать участие нападающего Лионеля Месси в матче MLS против «Коламбус Крю». Об этом сообщает ESPN.
«Мы общаемся по этому поводу. Он только что вернулся. У нас еще не было возможности провести обстоятельный разговор. Мы искренне рады, что они с Родриго Де Полем снова в клубе», — сказал Ойос.
39-летний Месси вернулся в расположение «Интер Майами» после выступления за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года и в среду провел первую тренировку с командой.
Матч MLS между «Интер Майами» и «Коламбус Крю» состоится в ночь на воскресенье по московскому времени. Решение об участии аргентинца в игре будет принято позднее.