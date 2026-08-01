Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.40
П2
20.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.45
П2
12.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.71
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.23
П2
3.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

Тренер «Интер Майами» не гарантировал участие Месси в матче с «Коламбусом»

Гильермо Ойос заявил, что окончательное решение о возвращении аргентинца на поле пока не принято.

Источник: Reuters

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не стал подтверждать участие нападающего Лионеля Месси в матче MLS против «Коламбус Крю». Об этом сообщает ESPN.

«Мы общаемся по этому поводу. Он только что вернулся. У нас еще не было возможности провести обстоятельный разговор. Мы искренне рады, что они с Родриго Де Полем снова в клубе», — сказал Ойос.

39-летний Месси вернулся в расположение «Интер Майами» после выступления за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года и в среду провел первую тренировку с командой.

Матч MLS между «Интер Майами» и «Коламбус Крю» состоится в ночь на воскресенье по московскому времени. Решение об участии аргентинца в игре будет принято позднее.