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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Атлетико»

Брайан Мбемо сделал дубль в Стокгольме.

Источник: Соцсети

В Стокгольме завершился товарищеский матч, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Атлетико».

Встреча на «Строберри Арене» закончилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. На 5-й минуте нападающий Арнау Ортис вывел мадридскую команду вперед. Во втором тайме форвард Брайан Мбемо оформил дубль, забив с пенальти на 53-й минуте и установив окончательный результат на 74-й.

Следующим соперником «Красных дьяволов» 8 августа станет «ПСЖ». «Матрасники» днем позже, 9 числа, встретятся с «Манчестер Сити».