«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Атлетико»

Встреча на «Строберри Арене» закончилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. На 5-й минуте нападающий Арнау Ортис вывел мадридскую команду вперед. Во втором тайме форвард Брайан Мбемо оформил дубль, забив с пенальти на 53-й минуте и установив окончательный результат на 74-й.