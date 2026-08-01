«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Атлетико»

В Стокгольме завершился товарищеский матч, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Атлетико».
Встреча на «Строберри Арене» закончилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. На 5-й минуте нападающий Арнау Ортис вывел мадридскую команду вперед. Во втором тайме форвард Брайан Мбемо оформил дубль, забив с пенальти на 53-й минуте и установив окончательный результат на 74-й.
Следующим соперником «Красных дьяволов» 8 августа станет «ПСЖ». «Матрасники» днем позже, 9 числа, встретятся с «Манчестер Сити».