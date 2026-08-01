35-летний Дэнни Уэлбек перешел в «Челси»

Лондонский «Челси» объявил о переходе английского нападающего Дэнни Уэлбека, ранее выступавшего за «Брайтон». Соглашение с 35-летним форвардом действует до 2028 года. Финансовые условия трансфера стороны не разглашают.
В завершившемся сезоне-2025/26 Уэлбек принял участие в 37 матчах Английской Премьер-лиги (АПЛ) и забил 13 голов, что стало его личным рекордом по результативности за один сезон в турнире. С 2020 года, когда он присоединился к «Брайтону», нападающий провел за клуб 201 встречу и отличился 51 раз.
Форвард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За эту команду он сыграл 142 матча и забил 29 мячей. В 2014 году состоялся его переход в «Арсенал», где в 126 играх он отметился 32 голами. Впоследствии Уэлбек играл за «Уотфорд», а в 2020 году пополнил состав «Брайтона».
В период выступлений за «Манчестер Юнайтед» нападающий выиграл чемпионат Англии, дважды становился обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также победил в клубном чемпионате мира. С «Арсеналом» он завоевал Кубок Англии и национальный Суперкубок. За сборную Англии Уэлбек провел 42 матча и забил 16 голов.