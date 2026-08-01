35-летний Дэнни Уэлбек перешел в «Челси»

В завершившемся сезоне-2025/26 Уэлбек принял участие в 37 матчах Английской Премьер-лиги (АПЛ) и забил 13 голов, что стало его личным рекордом по результативности за один сезон в турнире. С 2020 года, когда он присоединился к «Брайтону», нападающий провел за клуб 201 встречу и отличился 51 раз.