Гвардиол назвал Мареску идеальным тренером для «Сити»

«Энцо был выбран не случайно. У него есть качества и новые идеи. Думаю, он идеально подходит на эту роль, но потребуется время. Менять тренера непросто, поэтому наша задача — помочь ему, слушать его и как можно быстрее адаптироваться», — сказал Гвардиол.