Гвардиол назвал Мареску идеальным тренером для «Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поддержал нового главного тренера Энцо Мареску и заявил, что хорватская команда должна помочь специалисту адаптироваться. Об этом сообщает Goal.
«Энцо был выбран не случайно. У него есть качества и новые идеи. Думаю, он идеально подходит на эту роль, но потребуется время. Менять тренера непросто, поэтому наша задача — помочь ему, слушать его и как можно быстрее адаптироваться», — сказал Гвардиол.
Футболист отметил, что уже успел пообщаться с Мареской. По его словам, они обсудили восстановление после травмы, а также особенности игры команды при предыдущем главном тренере Пепе Гвардиоле.
Гвардиол подчеркнул, что смена тренера неизбежно потребует времени на перестройку игрового стиля и освоение новых тактических требований.