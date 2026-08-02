Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
2
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
79.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
3
П1
X
П2

Агент Головина: Готовы рассмотреть предложение из любой лиги

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о переговорах с клубами по поводу возможного трансфера россиянина, его слова приводит Sport24.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Александра Головина из “Монако”. Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии. Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации», — заявил Клюев.

Слухи вокруг 30-летнего хавбека тянутся все лето. 12 июля «СЭ» сообщал об интересе к нему со стороны «Зенита» и ряда клубов из Саудовской Аравии, оценивая возможную сумму трансфера в 15−20 миллионов евро, а 19 июля французская L'Equipe написала, что предпочтительным для игрока выглядит вариант с саудовским чемпионатом. Показательно, что в перечне возможных направлений агент назвал Турцию и Саудовскую Аравию, но не европейские топ-лиги.

Вопрос о «паспорте», от которого Клюев ушел, отражает реальную проблему: после 2022 года россияне почти исчезли с трансферного рынка ведущих европейских чемпионатов, и Головин остается фактически последним отечественным футболистом такого уровня в топ-5 лиг. За сборную он не проводил официальных матчей уже более четырех лет — с момента отстранения команды от турниров УЕФА и ФИФА.

Воспитанник ЦСКА выступает за «Монако» с июля 2018 года — он перешел во Францию сразу после домашнего чемпионата мира, где стал одним из героев сборной. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро, контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года.