Агент Головина: Готовы рассмотреть предложение из любой лиги

«Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Александра Головина из “Монако”. Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии. Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации», — заявил Клюев.