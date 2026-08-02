Агент Головина: Готовы рассмотреть предложение из любой лиги

«Не нужно доверять слухам в вопросе возможного ухода Александра Головина из “Монако”. Это правда, что сейчас ведутся переговоры с некоторыми клубами. Мы готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги, в том числе из Турции и Саудовской Аравии. Клубы из топ-5 не хотят подписывать Александра из-за паспорта? Об этом говорить не хочу. Я бы посоветовал доверять только официальной информации», — заявил Клюев.
Слухи вокруг 30-летнего хавбека тянутся все лето. 12 июля «СЭ» сообщал об интересе к нему со стороны «Зенита» и ряда клубов из Саудовской Аравии, оценивая возможную сумму трансфера в 15−20 миллионов евро, а 19 июля французская L'Equipe написала, что предпочтительным для игрока выглядит вариант с саудовским чемпионатом. Показательно, что в перечне возможных направлений агент назвал Турцию и Саудовскую Аравию, но не европейские топ-лиги.
Вопрос о «паспорте», от которого Клюев ушел, отражает реальную проблему: после 2022 года россияне почти исчезли с трансферного рынка ведущих европейских чемпионатов, и Головин остается фактически последним отечественным футболистом такого уровня в топ-5 лиг. За сборную он не проводил официальных матчей уже более четырех лет — с момента отстранения команды от турниров УЕФА и ФИФА.
Воспитанник ЦСКА выступает за «Монако» с июля 2018 года — он перешел во Францию сразу после домашнего чемпионата мира, где стал одним из героев сборной. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро, контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года.