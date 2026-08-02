«Ювентус» отдал за 18-летнего боснийского вундеркинда 33 млн евро

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 33 млн евро, а бонусы могут добавить к ней еще 7 млн — то есть в максимуме сделка потянет на 40 млн. Для футболиста, чья рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 25 млн, цифра внушительная, но объяснимая: за талант боролись сразу несколько клубов, включая «Челси» и «Аталанту», и лондонцы, по данным СМИ, были готовы дойти до тех же 35−40 миллионов.
Взлет боснийца получился стремительным. Летом 2025-го он ушел из молодежной команды «Байера» в «Ред Булл Зальцбург», где за сезон наколотил 13 голов и отдал 4 передачи в 44 матчах, после чего немецкий клуб выкупил его обратно — только чтобы почти сразу перепродать в Турин с солидной прибылью.
Витриной для Алайбеговича стал чемпионат мира-2026: в четырех матчах за Боснию он забил гол в ворота Катара, причем эта шайба вошла в историю турнира — по молодости автора он опередил даже рекордные достижения Килиана Мбаппе. Примечательно и то, что в той же сборной он выходил на поле вместе с 40-летним Эдином Джеко: пара стала одной из самых возрастно контрастных в истории плей-офф чемпионатов мира.
В Турине босниец пополнит атакующую линию, которую этим летом уже усилил Рандаль Коло Муани, перешедший из «ПСЖ».