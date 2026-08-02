«Ювентус» отдал за 18-летнего боснийского вундеркинда 33 млн евро

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 33 млн евро, а бонусы могут добавить к ней еще 7 млн — то есть в максимуме сделка потянет на 40 млн. Для футболиста, чья рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 25 млн, цифра внушительная, но объяснимая: за талант боролись сразу несколько клубов, включая «Челси» и «Аталанту», и лондонцы, по данным СМИ, были готовы дойти до тех же 35−40 миллионов.