Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
40.00
X
1.75
П2
4.32
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
3
П1
X
П2

«ПСЖ» предложил 33 млн евро за конкурента Сафонову

Российский голкипер Матвей Сафонов может получить нового конкурента в «Пари Сен-Жермен»: клуб направил «Парме» официальное предложение по вратарю сборной Японии Дзиону Судзуки, сообщает Фабрицио Романо.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По данным инсайдера, парижане предложили за 23-летнего голкипера 33 млн евро с учетом бонусов — это выше тех примерно 30 миллионов, на которые изначально рассчитывала «Парма». Итальянцы готовы продолжать переговоры, а «ПСЖ» на данный момент опережает «Ювентус», также претендовавший на японца. В Турине, впрочем, могут предложить Судзуки то, чего нет в Париже, — статус основного вратаря.

Руководство французского клуба уже представило голкиперу спортивный проект. Он строится с расчетом на перспективу и учитывает будущее Люка Шевалье: француз, купленный летом 2025 года как первый номер, зимой проиграл конкуренцию Сафонову и теперь считается основным кандидатом на уход. По информации СМИ, самого Судзуки после трансфера могут сразу отправить в аренду для игровой практики — то есть немедленной угрозы позициям россиянина сделка не создает.

Пока вратарская иерархия в «ПСЖ» выглядит однозначно: Сафонов — первый номер, Шевалье — сменщик. Воспитанник «Краснодара», перешедший в Париж в 2024 году, за прошлый сезон превратился из резервиста в основного голкипера двукратного победителя Лиги чемпионов — переломным моментом стали его сейвы в серии пенальти Межконтинентального кубка. Сам Сафонов недавно заявил, что ставит перед собой задачу войти в топ-5 вратарей мира.

Проверить статус россиянину предстоит уже совсем скоро: 12 августа «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА — первом официальном матче сезона.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше