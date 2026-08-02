«ПСЖ» предложил 33 млн евро за конкурента Сафонову

По данным инсайдера, парижане предложили за 23-летнего голкипера 33 млн евро с учетом бонусов — это выше тех примерно 30 миллионов, на которые изначально рассчитывала «Парма». Итальянцы готовы продолжать переговоры, а «ПСЖ» на данный момент опережает «Ювентус», также претендовавший на японца. В Турине, впрочем, могут предложить Судзуки то, чего нет в Париже, — статус основного вратаря.
Руководство французского клуба уже представило голкиперу спортивный проект. Он строится с расчетом на перспективу и учитывает будущее Люка Шевалье: француз, купленный летом 2025 года как первый номер, зимой проиграл конкуренцию Сафонову и теперь считается основным кандидатом на уход. По информации СМИ, самого Судзуки после трансфера могут сразу отправить в аренду для игровой практики — то есть немедленной угрозы позициям россиянина сделка не создает.
Пока вратарская иерархия в «ПСЖ» выглядит однозначно: Сафонов — первый номер, Шевалье — сменщик. Воспитанник «Краснодара», перешедший в Париж в 2024 году, за прошлый сезон превратился из резервиста в основного голкипера двукратного победителя Лиги чемпионов — переломным моментом стали его сейвы в серии пенальти Межконтинентального кубка. Сам Сафонов недавно заявил, что ставит перед собой задачу войти в топ-5 вратарей мира.
Проверить статус россиянину предстоит уже совсем скоро: 12 августа «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» в Суперкубке УЕФА — первом официальном матче сезона.