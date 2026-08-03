Хаби Алонсо объяснил, почему решил возглавить «Челси»

44-летний испанский специалист возглавил «Челси» 17 мая, подписав контракт с «синими» на четыре сезона — до лета 2030 года.
«Решение во многом должно было идти от сердца. Я понял, что это подходящий момент и для клуба, и для меня, хорошая возможность. В последнее время команда показывала качественный футбол, а ситуация не настолько плоха, как казалось по итогам прошлого сезона. Здесь большой потенциал для прогресса. Посмотрим, сколько времени он займет», — сказал Алонсо.
В прошлом сезоне «Челси» финишировал на 10-м месте в чемпионате Англии и не попал в еврокубки.
В январе Алонсо был уволен из мадридского «Реала», куда был назначен в мае 2025 года. До этого он на протяжении трех сезонов возглавлял леверкузенский «Байер», с которым в 2024 году оформил внутренний требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма». В рамках подготовки к сезону команда Хаби Алонсо проведет товарищеские матчи с «Ювентусом» (5 августа), «Миланом» (8 августа), малайзийским клубом «Джохор Дарул Тазим» (9 августа) и «Реалом Сосьедад» (15 августа).