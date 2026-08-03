Хаби Алонсо объяснил, почему решил возглавить «Челси»

«Решение во многом должно было идти от сердца. Я понял, что это подходящий момент и для клуба, и для меня, хорошая возможность. В последнее время команда показывала качественный футбол, а ситуация не настолько плоха, как казалось по итогам прошлого сезона. Здесь большой потенциал для прогресса. Посмотрим, сколько времени он займет», — сказал Алонсо.