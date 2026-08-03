«Боруссия» приобрела греческого таланта за 30 миллионов евро

Соглашение с Константиносом Карецасом рассчитано до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии греческий футболист провел 34 матча и отдал 11 результативных передач. В Лиге Европы он помог «Генку» дойти до ⅛ финала, записав на свой счет 2 гола и 5 голевых передач в 11 встречах.
Спортивный директор «Боруссии» Оле Бук отметил, что новичок усилит команду благодаря креативности, игровому интеллекту и умению находить решения в ограниченном пространстве, особенно в финальной трети поля.
Сам Карецас так прокомментировал переход: «Боруссия» — особенный клуб, и я невероятно горд тем, что теперь могу носить черно-желтую футболку. С нетерпением жду знакомства с партнерами по команде и первых матчей на этом впечатляющем стадионе перед нашими болельщиками. Хочу внести свой вклад, чтобы мы вместе добивались успеха.
За сборную Греции Константинос Карецас дебютировал в марте 2025 года. С тех пор он провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.