«Боруссия» приобрела греческого таланта за 30 миллионов евро

Сам Карецас так прокомментировал переход: «Боруссия» — особенный клуб, и я невероятно горд тем, что теперь могу носить черно-желтую футболку. С нетерпением жду знакомства с партнерами по команде и первых матчей на этом впечатляющем стадионе перед нашими болельщиками. Хочу внести свой вклад, чтобы мы вместе добивались успеха.