Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
2.38
Футбол. Кубок России
18:30
Родина
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.70
П2
2.02
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.54
П2
3.69
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.34
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.80
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.04
П2
1.70
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.80
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.48
П2
5.84
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.67
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.71
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2

Звезда сборной Кабо-Верде Возинья стал игроком «Коло-Коло»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья официально стал игроком чилийского «Коло-Коло». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Коло-Коло» анонсировал переход 40-летнего вратаря еще 25 июля, однако из-за проблем с оформлением визы Возинья смог прибыть в Чили и завершить свой переход только спустя десять дней.

По информации Transfermarkt, контракт с Возиньей рассчитан до конца года и имеет опцию продления еще на один сезон. В новой команде он будет выступать под 29-м номером.

Футбольная федерация Чили (FFCh) сделала исключение для Возиньи и разрешила ему выступать под своим прозвищем. Согласно местным правилам, на игровых футболках должны указываться только настоящие фамилии футболистов. В противном случае 40-летнему вратарю пришлось бы выходить на поле с надписью «Эвора Диаш» — своей официальной фамилией.

Возинья стал одним из главных открытий ЧМ-2026. 40-летний вратарь помог команде, представляющей небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, не проиграть ни одного матча на турнире в основное время.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила аргентинцам (2:3).

За последние полтора месяца число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тыс. до 29 млн. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков, опередив голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа (18,3 млн).

«Коло-Коло» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чили, опережая ближайших преследователей на 12 очков.