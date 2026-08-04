Звезда сборной Кабо-Верде Возинья стал игроком «Коло-Коло»

«Коло-Коло» анонсировал переход 40-летнего вратаря еще 25 июля, однако из-за проблем с оформлением визы Возинья смог прибыть в Чили и завершить свой переход только спустя десять дней.
По информации Transfermarkt, контракт с Возиньей рассчитан до конца года и имеет опцию продления еще на один сезон. В новой команде он будет выступать под 29-м номером.
Футбольная федерация Чили (FFCh) сделала исключение для Возиньи и разрешила ему выступать под своим прозвищем. Согласно местным правилам, на игровых футболках должны указываться только настоящие фамилии футболистов. В противном случае 40-летнему вратарю пришлось бы выходить на поле с надписью «Эвора Диаш» — своей официальной фамилией.
Возинья стал одним из главных открытий ЧМ-2026. 40-летний вратарь помог команде, представляющей небольшое островное государство в Африке с населением чуть более полумиллиона человек, не проиграть ни одного матча на турнире в основное время.
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0), а в 1/16 финала в дополнительное время уступила аргентинцам (2:3).
За последние полтора месяца число подписчиков Возиньи в социальных сетях выросло более чем в 600 раз — с 45 тыс. до 29 млн. Благодаря этому он стал самым популярным вратарем в мире по количеству подписчиков, опередив голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа (18,3 млн).
«Коло-Коло» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чили, опережая ближайших преследователей на 12 очков.