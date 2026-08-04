Воспитанник «Зенита» Сазонов подписал контракт с клубом Ла Лиги

24-летний защитник Саба Сазонов присоединился к новому клубу на правах свободного агента после истечения срока контракта с итальянским «Торино». Срок соглашения с испанской командой не сообщается.
По данным испанского издания Marca, Сазонов уже тренировался с «Хетафе». Кроме того, игрок был близок к переходу в испанскую команду в последний день прошлогоднего трансферного окна, но тогда сделка сорвалась из-за разногласий с туринским клубом. По данным СМИ, в летнее трансферное окно состав «Хетафе» может пополнить еще один игрок сборной Грузии — темно-синие интересуются подписанием центрального полузащитника Георгия Кочорашвили из лиссабонского «Спортинга».
В сезоне-2024/25 Сазонов выступал на правах аренды за «Эмполи», не проведя ни одного матча за «Торино». Всего в чемпионате Италии он сыграл 13 матчей, проведя на поле 350 минут. С 2022-го по 2023 год защитник выступал в Российской Премьер-лиге за московское «Динамо», в составе которого провел 44 матча и забил один гол. Также в активе Сазонова три матча за сборную Грузии.
«Хетафе» занял 7-е место в чемпионате Испании в сезоне-2025/26. Команда Хосе Бордаласа славится своей игрой от обороны. В минувшем сезоне команда пропустила 38 мячей, по этому показателю уступив только «Реалу» (35) и «Барселоне» (36).