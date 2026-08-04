Воспитанник «Зенита» Сазонов подписал контракт с клубом Ла Лиги

В сезоне-2024/25 Сазонов выступал на правах аренды за «Эмполи», не проведя ни одного матча за «Торино». Всего в чемпионате Италии он сыграл 13 матчей, проведя на поле 350 минут. С 2022-го по 2023 год защитник выступал в Российской Премьер-лиге за московское «Динамо», в составе которого провел 44 матча и забил один гол. Также в активе Сазонова три матча за сборную Грузии.