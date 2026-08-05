Бывший судья АПЛ Энтони Тейлор устроился на работу в Турции

В июле англичанин объявил о завершении карьеры после 20 лет работы в судействе. С 2010 года он обслуживал матчи Английской Премьер-лиги, работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов, а также на чемпионате мира 2022 года. Кроме того, Тейлор судил финалы всех национальных кубковых турниров Англии и стал первым с 1901 года арбитром, который дважды обслуживал финал Кубка Англии.