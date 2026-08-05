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Бывший судья АПЛ Энтони Тейлор устроился на работу в Турции

Бывший английский арбитр Энтони Тейлор получил руководящую должность в Федерации футбола Турции после завершения судейской карьеры. Об этом сообщает Daily Mail.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

47-летний специалист назначен директором элитного судейского корпуса Федерации футбола Турции. В новой роли Тейлор будет курировать стратегическое и техническое развитие арбитров, а также заниматься совершенствованием системы судейства в соответствии со стандартами УЕФА и ФИФА.

В июле англичанин объявил о завершении карьеры после 20 лет работы в судействе. С 2010 года он обслуживал матчи Английской Премьер-лиги, работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов, а также на чемпионате мира 2022 года. Кроме того, Тейлор судил финалы всех национальных кубковых турниров Англии и стал первым с 1901 года арбитром, который дважды обслуживал финал Кубка Англии.