«Арсенал» договорился о трансфере Гимарайнша за 88 млн евро

«Бруно в “Арсенале”! Переговоры с “Ньюкаслом” длились долго, но личные условия с игроком были согласованы ещё в июле. Трансфер обошёлся в 87,75 миллиона евро. Теперь у Микеля Артеты будет новый полузащитник», — написал Фабрицио Романо в социальных сетях.
Гимарайнш перешел в «Ньюкасл» зимой 2022 года из «Лиона» за 50,1 миллиона евро. Он провел за «сорок» 195 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 32 голевые передачи. В прошлом году Гимарайнш помог «Ньюкаслу» выиграть Кубок английской лиги.
Также в активе Гимарайнша 48 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил три мяча. На ЧМ-2026 он провел все пять матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. В ⅛ финала против сборной Норвегии (1:2) Гимарайнш не реализовал пенальти в начале матча, после чего бразильская команда покинула турнир.
«Арсенал» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».