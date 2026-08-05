«Арсенал» договорился о трансфере Гимарайнша за 88 млн евро

Также в активе Гимарайнша 48 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил три мяча. На ЧМ-2026 он провел все пять матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. В ⅛ финала против сборной Норвегии (1:2) Гимарайнш не реализовал пенальти в начале матча, после чего бразильская команда покинула турнир.