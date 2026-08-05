Романо: «Фиорентина» арендовала полузащитника «Реала»

Мастантуоно стал игроком мадридского клуба летом 2025 года. За это время он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт аргентинского 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2031 года.