Романо: «Фиорентина» арендовала полузащитника «Реала»

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, Франко Мастантуоно будет выступать за «Фиорентину» до июня 2027 года.
Мастантуоно стал игроком мадридского клуба летом 2025 года. За это время он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт аргентинского 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2031 года.
Франко Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейта». За основную команду он дебютировал в январе 2024 года. В составе аргентинского клуба футболист провел 64 матча во всех турнирах. На счету Мастантуоно 10 голов и семь результативных передач.
В минувшем сезоне «Фиорентина» заняла 15-е место в Серии А. Экс-наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли был отправлен в отставку. Новым главным тренером «фиалок» стал чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо, ранее возглавлявший «Сассуоло».