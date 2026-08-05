Новичок АПЛ купил вратаря сборной Греции за рекордную сумму

Контракт с 23-летним голкипером рассчитан на пять лет — до лета 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 23,3 млн евро, что стало новым трансферным рекордом «тигров».
Цолакис выступал за «Олимпиакос» с 2020 года. За шесть лет он провел за клуб 131 матч, в которых пропустил 105 мячей и 64 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.
С «Олимпиакосом» Цолакис четырежды выигрывал чемпионат Греции (2020, 2021, 2022, 2025), дважды становился обладателем национального кубка (2020, 2025), а также побеждал в Лиге конференций (2024). По итогам сезона-2024/25 он был признан лучшим вратарем и игроком греческого чемпионата. Также на счету Цолакиса девять матчей за сборную Греции.
В прошлом сезоне «Халл Сити» занял шестое место в Чемпионшипе, но обеспечил себе место в АПЛ, обыграв в финале плей-офф «Мидлсбро» (1:0). Команда вернулась в элиту английского футбола впервые с 2017 года.
«Халл Сити» откроет новый сезон 22 августа домашним матчем против «Манчестер Юнайтед».