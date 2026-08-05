Луиш Фигу призвал Инфантино уйти с поста президента ФИФА

В колонке для Daily Mail португалец заявил, что Инфантино должен покинуть занимаемую должность. ЛуишФигу назвал поведение президента ФИФА «самым низким, лживым и корыстным» за всю свою 20-летнюю карьеру игрока. «Я мог бы написать 10 тысяч слов о проблемах в ФИФА. Но решение состоит всего из трех: Инфантино должен уйти», — приводит издание слова португальца.
Причиной критики стали планы ФИФА по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise для привлечения частных инвестиций в коммерческие права на чемпионат мира. По словам Фигу, инициатива не была должным образом представлена членам организации, а ее реализация могла бы привести к обогащению руководства. Впоследствии Инфантино отказался от этого проекта после критики со стороны конфедераций, включая УЕФА, представители которых угрожали бойкотом турнира.
Фигу отметил, что у ФИФА имеются достаточные финансовые резервы для развития футбола, и привлечение частных инвесторов не является необходимым. Он также обратил внимание на отсутствие прозрачности в обсуждении условий сделки и возможные конфликты интересов.
В 2016 году Фигу поддерживал Инфантино на выборах президента ФИФА. С 2017 года португалец является футбольным советником УЕФА. За свою карьеру он провел почти 800 матчей за «Спортинг», «Барселону», «Реал» и «Интер».