Луиш Фигу призвал Инфантино уйти с поста президента ФИФА

Причиной критики стали планы ФИФА по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise для привлечения частных инвестиций в коммерческие права на чемпионат мира. По словам Фигу, инициатива не была должным образом представлена членам организации, а ее реализация могла бы привести к обогащению руководства. Впоследствии Инфантино отказался от этого проекта после критики со стороны конфедераций, включая УЕФА, представители которых угрожали бойкотом турнира.