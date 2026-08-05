40-летний Модрич: По‑прежнему испытываю страсть к футболу

Новое соглашение 40-летнего хорвата с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
— Я здесь прежде всего потому, что мне здесь было очень хорошо. Клуб и болельщики проявили ко мне огромную любовь, они поддерживали меня во всех аспектах, и это стало главной причиной, почему я решил остаться. Кроме того, руководство дало понять, что очень хочет видеть меня в команде, и это было приятно. Я все еще чувствую прежнюю страсть, прежнее желание и намерен продолжать получать удовольствие от игры в футбол. Это лучшее место для меня, и я надеюсь, что смогу дать «Милану» то же, что дал в прошлом году, а также что мы как команда проведем сезон получше. Точнее, выдадим лучшую концовку.
Единственный способ добиться этого — учиться на допущенных ошибках. Вплоть до проигранного матча с «Лацио» мы были в игре и боролись за чемпионство. Затем, когда поняли, что взять титул будет трудно, мы, возможно, немного сдали и расслабились, будучи уверенными, что место в Лиге чемпионов у нас уже в кармане. Мы ошиблись.
— Так когда же вы приняли решение?
— В моей голове всегда была мысль, что я хочу отыграть еще один год. Я мог подписать контракт еще в декабре, но не стал этого делать, чтобы прислушаться к своему телу. Мне нужно было понять, как я себя чувствую, осталась ли во мне та же спортивная злость, то же желание и та же страсть, чтобы продолжать играть. Это было самым важным, и ответы в итоге оказались именно такими, как я ожидал: я все еще в порядке, у меня есть страсть и все необходимое, чтобы двигаться дальше.
Когда я увидел, что руководство по-прежнему хочет видеть меня здесь, у меня не осталось особых сомнений. Потому что-то, что «Милан» делал для меня в прошлом году, во время чемпионата мира и после его завершения — это все, чего желает футболист: доверие и любовь, — приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.