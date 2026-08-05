40-летний Модрич: По‑прежнему испытываю страсть к футболу

— В моей голове всегда была мысль, что я хочу отыграть еще один год. Я мог подписать контракт еще в декабре, но не стал этого делать, чтобы прислушаться к своему телу. Мне нужно было понять, как я себя чувствую, осталась ли во мне та же спортивная злость, то же желание и та же страсть, чтобы продолжать играть. Это было самым важным, и ответы в итоге оказались именно такими, как я ожидал: я все еще в порядке, у меня есть страсть и все необходимое, чтобы двигаться дальше.