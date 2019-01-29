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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Португалии матч завершился со счетом 32:0

Женская команда «Бенфика» бьет рекорды.

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Источник: РИА "Новости"

Сформированная перед сезоном женская команда «Бенфика» играет в первой лиге Португалии и в каждом матче громит соперниц.

Но матч против аутсайдера группы «Пегу» завершился и вовсе с рекордным для страны счетом — 32:0. Форвард Дарлин Соуза забила в этой игре 10 голов. Твиттер клуба выложил все мячи в одном ролике.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 14 туров у команды 14 побед при разнице мячей 257−0. С учетом матчей на Кубок игроки «Бенфики» забили 293 гола и ни одного не пропустили.

Команда из Лиссабона вынуждена играть в первой лиге, потому что для нее это первый сезон в чемпионате Португалии.

Андрей Санталов

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