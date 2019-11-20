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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Бэйл потроллил «Реал» после матча за сборную (фото)

Отъезд Гарета из Испании неминуем.

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Источник: AP 2019

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пошутил над своим клубом после матча за сборную Уэльса против Венгрии (2:0).

Благодаря победе в этой игре валлийцы вышли на Евро-2020 — во время празднований на поле Бэйл сфотографировался с болельщицким флагом, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. “Мадрид”. В таком порядке».

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В первую очередь послание на флаге было адресовано бывшему игроку «Реала» Предрагу Миятовичу, который сказал испанской прессе: «Бэйл в первую очередь думает об Уэльсе, во вторую — о гольфе и только после этого о «Реале».

Считается, что за любовь Бэйла к гольфу футболисты «Мадрида» дали ему прозвище Гольфист. СМИ в Мадриде критически отзывались об этом хобби Бэйла, считая, что вместо этого он мог бы больше времени проводить на футбольных тренировках.

Гарет не играл с с начала октября за «Реал» из-за проблем со здоровьем, но при этом отыграл оба оставшихся отборочных матча и в игре с Венгрией отдал голевую передачу на Аарона Рэмзи.

Этим летом Бэйл был близок к уходу из «Реала», следующим летом он снова будет выбирать, как ему продолжать карьеру.

Андрей Санталов

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