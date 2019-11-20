Бэйл потроллил «Реал» после матча за сборную (фото)
Отъезд Гарета из Испании неминуем.
Отъезд Гарета из Испании неминуем.
Вингер «Реала» Гарет Бэйл пошутил над своим клубом после матча за сборную Уэльса против Венгрии (2:0).
Благодаря победе в этой игре валлийцы вышли на Евро-2020 — во время празднований на поле Бэйл сфотографировался с болельщицким флагом, на котором было написано: «Уэльс. Гольф. “Мадрид”. В таком порядке».
В первую очередь послание на флаге было адресовано бывшему игроку «Реала» Предрагу Миятовичу, который сказал испанской прессе: «Бэйл в первую очередь думает об Уэльсе, во вторую — о гольфе и только после этого о «Реале».
Считается, что за любовь Бэйла к гольфу футболисты «Мадрида» дали ему прозвище Гольфист. СМИ в Мадриде критически отзывались об этом хобби Бэйла, считая, что вместо этого он мог бы больше времени проводить на футбольных тренировках.
Гарет не играл с с начала октября за «Реал»
Этим летом Бэйл был близок к уходу из «Реала», следующим летом он снова будет выбирать, как ему продолжать карьеру.
Андрей Санталов