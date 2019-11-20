Бэйл потроллил «Реал» после матча за сборную (фото)

В первую очередь послание на флаге было адресовано бывшему игроку «Реала» Предрагу Миятовичу, который сказал испанской прессе: «Бэйл в первую очередь думает об Уэльсе, во вторую — о гольфе и только после этого о «Реале».



Считается, что за любовь Бэйла к гольфу футболисты «Мадрида» дали ему прозвище Гольфист. СМИ в Мадриде критически отзывались об этом хобби Бэйла, считая, что вместо этого он мог бы больше времени проводить на футбольных тренировках.



Гарет не играл с с начала октября за «Реал» из-за проблем со здоровьем, но при этом отыграл оба оставшихся отборочных матча и в игре с Венгрией отдал голевую передачу на Аарона Рэмзи.



Этим летом Бэйл был близок к уходу из «Реала», следующим летом он снова будет выбирать, как ему продолжать карьеру.



Андрей Санталов