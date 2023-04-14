Сборная Ирака по футболу осталась довольна стадионом в Санкт-Петербурге
Футболистам понравился стадион «Газпром-Арена».
Ирак
Россия
Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад поделился впечатлениями после игры со сборной России на стадионе «Газпром-Арена».
«Стадион в Санкт-Петербурге — лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе. Несмотря на изоляцию российского футбола, “Газпром Арена” — топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», — сказал Имад Sport24.
Сборная России в конце марта обыграла футболистов из Ирака со счетом 2:0.