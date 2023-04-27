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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Киргизии готова сыграть еще один матч с Россией. На этот раз в России

Сборные России и Киргизии могут провести товарищеский матч. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Кыргызского футбольного союза.

Киргизия
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. Но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», — заявили в пресс-службе Кыргызского футбольного союза.

В сентябре 2022 года сборные России и Киргизии провели товарищеский матч в Бишкеке, который закончился победой россиян со счетом 2:1. Эта игра стала первой для сборной России после отстранения ФИФА от официальных международных соревнований из-за начала специальной военной операции на Украине.

После этого сборная России провела еще четыре товарищеские встречи: на выезде с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1), а также дома с командой Ирака (2:0).

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 Сборная Киргизии готова сыграть еще один матч с Россией. На этот...
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