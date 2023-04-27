Сборная Киргизии готова сыграть еще один матч с Россией. На этот раз в России

«Сборная Кыргызстана готова сыграть товарищеский матч с командой России даже на территории РФ. Но на данный момент вопрос о проведении товарищеского матча между национальными командами России и Кыргызстана этой осенью на повестке не стоит», — заявили в пресс-службе Кыргызского футбольного союза.

В сентябре 2022 года сборные России и Киргизии провели товарищеский матч в Бишкеке, который закончился победой россиян со счетом 2:1. Эта игра стала первой для сборной России после отстранения ФИФА от официальных международных соревнований из-за начала специальной военной операции на Украине.