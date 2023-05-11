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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Ирака отказалась играть с Россией второй товарищеский матч

В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября. Об этом сообщает Sport24.

Россия
ИракТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», — заявил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

Сборные России и Ирака 26 марта провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой россиян со счетом 2:0.

Всего после отстранения ФИФА от официальных турниров сборная России провела пять товарищеских встреч. На данный момент у сборной России нет запланированных матчей.

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