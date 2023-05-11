Сборная Ирака отказалась играть с Россией второй товарищеский матч
В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября. Об этом сообщает Sport24.
В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить товарищеский матч с Россией в начале сентября. Об этом сообщает Sport24.
«Федерация Футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября. Что касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд», — заявил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.
Сборные России и Ирака 26 марта провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой россиян со счетом 2:0.
Всего после отстранения ФИФА от официальных турниров сборная России провела пять товарищеских встреч. На данный момент у сборной России нет запланированных матчей.