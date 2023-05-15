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14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России по футболу может сыграть с Камеруном

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна по футболу может пройти в Москве 15 июня, сообщает «Спорт-экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Недавно президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что ведутся переговоры о возможных товарищеских матчах с федерациями азиатских и африканских стран.

Сборная России играла с командой Камеруна дважды. Матч на чемпионате мира 1994 года завершился победой со счетом 6:1. В 2011 году в Зальцбурге команды сыграли со счетом 0:0 в товарищеской встрече. Еще один матч с камерунцами провела сборная СССР на чемпионате мира 1990 года, советские футболисты победили со счетом 4:0.

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