Сборная России по футболу может сыграть с Камеруном

Недавно президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что ведутся переговоры о возможных товарищеских матчах с федерациями азиатских и африканских стран.

Сборная России играла с командой Камеруна дважды. Матч на чемпионате мира 1994 года завершился победой со счетом 6:1. В 2011 году в Зальцбурге команды сыграли со счетом 0:0 в товарищеской встрече. Еще один матч с камерунцами провела сборная СССР на чемпионате мира 1990 года, советские футболисты победили со счетом 4:0.