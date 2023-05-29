Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Кадис
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Все события
15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Бразилии по футболу все еще надеется заполучить Анчелотти

Тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти главная цель сборной, даже не смотря на то, что у него контракт с мадридцами до конца сезона 2024, сообщает The Athletic.

Бразилия
Наверх
Источник: Reuters

Пятикратные чемпионы мира остаются без тренера с тех пор, как Тите ушел после турнира в Катаре. Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в четвертфинале. Команда уступила Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес надеется уговорить Анчелотти занять место главного тренера. Сначала он называл май, в качестве последнего срока для принятия решения по назначению тренера, но сейчас готов продлить срок и ждать итальянского специалиста. Также рассматривают кандидатуры Жозе Моуриньо из «Ромы», Жоржи Жезуша из «Фенербахче», Фернандо Диниза из «Флуминенсе» и Абела Феррейры из «Палмейраса».

В июне сборная Бразилии встретится со сборной Гвинеи, а затем с Камеруном. На данный момент главной командой руководит Рамон Менезес, который также тренирует футболистов сборной Бразилии до 20 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Челси» объявил о назначении нового главного тренера
Дагестанский футболист «Ман Сити» во время матча бросил соперника...
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь