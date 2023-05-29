Сборная Бразилии по футболу все еще надеется заполучить Анчелотти
Тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти главная цель сборной, даже не смотря на то, что у него контракт с мадридцами до конца сезона 2024, сообщает The Athletic.
Тренер футбольного клуба «Реал Мадрид» Карло Анчелотти главная цель сборной, даже не смотря на то, что у него контракт с мадридцами до конца сезона 2024, сообщает The Athletic.
Пятикратные чемпионы мира остаются без тренера с тех пор, как Тите ушел после турнира в Катаре. Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в четвертфинале. Команда уступила Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2.
Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес надеется уговорить Анчелотти занять место главного тренера. Сначала он называл май, в качестве последнего срока для принятия решения по назначению тренера, но сейчас готов продлить срок и ждать итальянского специалиста. Также рассматривают кандидатуры Жозе Моуриньо из «Ромы», Жоржи Жезуша из «Фенербахче», Фернандо Диниза из «Флуминенсе» и Абела Феррейры из «Палмейраса».
В июне сборная Бразилии встретится со сборной Гвинеи, а затем с Камеруном. На данный момент главной командой руководит Рамон Менезес, который также тренирует футболистов сборной Бразилии до 20 лет.