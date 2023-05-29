Сборная Бразилии по футболу все еще надеется заполучить Анчелотти

Пятикратные чемпионы мира остаются без тренера с тех пор, как Тите ушел после турнира в Катаре. Сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира в четвертфинале. Команда уступила Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес надеется уговорить Анчелотти занять место главного тренера. Сначала он называл май, в качестве последнего срока для принятия решения по назначению тренера, но сейчас готов продлить срок и ждать итальянского специалиста. Также рассматривают кандидатуры Жозе Моуриньо из «Ромы», Жоржи Жезуша из «Фенербахче», Фернандо Диниза из «Флуминенсе» и Абела Феррейры из «Палмейраса».