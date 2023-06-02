Сборная России вышла в финал футбольного Кубка БРИКС
Юношеская сборная России до 17 лет вышла в финал Кубка БРИКС, обыграв сверстников из бразильского «Сантоса» (2:2, 10:9 по пен.).
Юношеская сборная России до 17 лет вышла в финал Кубка БРИКС, обыграв сверстников из бразильского «Сантоса» (2:2, 10:9 по пен.).
Российские футболисты вели по ходу матча со счетом 2:0, но не смогли довести дело до победы в основное время. Голами в составе российской команды отметились Иван Бобер и Артем Корнеев.
Победитель матча определялся в серии пенальти, которая затянулась до 22 ударов. Российские футболисты оказались точнее — 10:9, а решающим ударом отметился вратарь российской команды Данил Ладоха.
Сборная России не проиграла на Кубке БРИКС ни одного матча. Российские футболисты уверенно вышли из своей группы с первого места, поочередно обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1).
В другом полуфинале юношеская команда «Зенита» обыграла сверстников из «Коринтианса» (2:1). Победный гол в середине второго тайма забил нападающий Никита Базилевский.
Таким образом юношеская сборная России и юношеская команда «Зенита» сыграют в финале Кубка БРИКС. Матч состоится 2 июня в бразильском Сан-Паулу.