Сборная России вышла в финал футбольного Кубка БРИКС

Российские футболисты вели по ходу матча со счетом 2:0, но не смогли довести дело до победы в основное время. Голами в составе российской команды отметились Иван Бобер и Артем Корнеев.

Победитель матча определялся в серии пенальти, которая затянулась до 22 ударов. Российские футболисты оказались точнее — 10:9, а решающим ударом отметился вратарь российской команды Данил Ладоха.

Сборная России не проиграла на Кубке БРИКС ни одного матча. Российские футболисты уверенно вышли из своей группы с первого места, поочередно обыграв «Фламенго» (2:0), «Насьонал» (7:0) и «Коринтианс» (2:1).

В другом полуфинале юношеская команда «Зенита» обыграла сверстников из «Коринтианса» (2:1). Победный гол в середине второго тайма забил нападающий Никита Базилевский.