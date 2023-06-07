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09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Бразилии по футболу впервые в истории сыграет в черной форме

Сборная Бразилии по футболу впервые в своей истории сыграет в черной форме. Об этом сообщает телекомпания Globo.

Бразилия
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Источник: Reuters

Черный комплект формы будет использован в первом тайме товарищеского матча против сборной Гвинеи, который пройдет 17 июня в Барселоне. Акция с черной формой будет приурочена к борьбе против расизма. Ее инициатором стала Бразильская футбольная конфедерация (CBF).

Также стало известно, что в рамках борьбы с расизмом бразильцы проведут товарищескую встречу со сборной Испании в марте 2024 года. Товарищеская игра пройдет под девизом «Мы все похожи».

Ранее вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не менее девяти раз подвергался расистским оскорблениям со стороны испанских болельщиков на матчах Ла Лиги. Из-за этого случая в Бразилии был принят законопроект имени Винисиуса, который предусматривает остановку и отмену спортивных матчей, в которых обнаружены проявления расизма.

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